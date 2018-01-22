Can Ataklı: CHP tweetleri tartışmayı bir kenara bırakmalı

Hâlâ tweetler tartışmak yerine bence her şeyi bir kenara bırakıp İstanbul için gelecek planlarını, vizyonlarını açıklasalar çok daha iyi olacak. Örneğin CHP İstanbul trafiğini halletmek için ne düşünüyor? Yollarda geçen sürenin azaltılması için neler yapılacak? İstanbul’u yaşanmaz hale getirenlerden nasıl hesap sorulacak, oluşan hasarın kaldırılması için neler yapılacak? Yoksul ve yardıma muhtaç insanlara neler yapılacak, bu iktidar tarafından yapılan yardımlar sürdürülecek mi, bunlar için yeni kaynaklar nasıl bulunacak?

Sanıyorum CHP tweetleri bir kenara bırakıp bunun gibi benzer sorulara yönelse ve halka bunları anlatmaya başlasa inanıyorum ki iktidarın ve yanına aldığı merkez medyanın yıkıcı propagandalarını unutturacaktır

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Can Ataklı’nın yazısı