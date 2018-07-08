Can Ataklı: CHP 50 bin sandıktan hâlâ kendi ekibinin eliyle sonuç alabilmiş değil

CHP’nin 50 bin sandıktan sonuç alamadığı ortaya çıktı. İşin kötüsü CHP o gece bu 50 bin sandığı toparlayamadığı gibi buralardan hâlâ kendi ekibinin eliyle sonuç alabilmiş değil. Zaten sorun da bu; geç olsa bile sonuçlara ulaşamayan CHP hiçbir itirazda da bulunamıyor. Eğer CHP bu kadar aymaz davranmamış olsa bugün cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu yapıyor olacaktık. Onun yerine herkes nefesini tuttu Erdoğan’ın “padişahlık devrini andıracak” yeni döneme başlamasını bekliyor ve ülkeyi kimlerle yöneteceğini merak ediyor. Seçimden 15 gün sonra CHP’nin o gece nasıl beceriksiz olduğu gerçeğini öğrendik. Bir süre sonra da İnce’nin o gece neden kaçıp gittiğini öğreneceğiz mutlaka.

Can Ataklı’nın yazısı