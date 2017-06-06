Can Ataklı: Cemaatçilerin yeni bir darbeye kalkışmaları artık teknik olarak mümkün değil

Durum 15 Temmuz öncesiyle aynı değil. Kimse kimseyi kandırmaya çalışmasın. Cemaatçilerin yeni bir darbeye kalkışmaları artık teknik olarak mümkün değildir. Kendi aralarında moral konuşmaları yapabilirler ama 15 Temmuz’da yaşananlardan sonra kimse bunu tekrarlamaya cesaret edemez. Herkes dersini almıştır herhalde.

Peki, nereden çıkıyor bu darbe lafları? Onu da Hürriyet yazarının yazısından öğreniyoruz. Bu yazar, belli ki iktidar adına, ana muhalefet partisine parmağını sallayarak, “Dikkat edin, FETÖ ya da yabancı istihbarat örgütlerinin ağzıyla konuşmayın, darbeye kontrollü demeyin” diyor.

Can Ataklı’nın yazısı