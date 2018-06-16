Can Ataklı: Bu sefil medyanın da 24 Haziran günü sonunun gelmesi gerekiyor

Ölen 4 kişiden üçünün HDP’li olmasına rağmen ısrarla “AKP saldırıya uğradı” başlıkları atılmaya devam ediliyor. Ölen 4 kişiden 2’sinin hastaneye yapılan baskınla öldüğü özenli biçimde saklanıyor. Bir dükkan içinde başlayan ağız dalaşı sonunda AKP’li bir milletvekilinin korumalığını yapanların (muhtemelen polis) otomatik silahlarla ateş açması da söz konusu edilmiyor. Seçim çalışması yapanların niçin bellerinde silahla dolaştığı da sorgulanmıyor. Bu sefil medyanın da 24 Haziran günü sonunun gelmesi gerekiyor. Sırf bir kişinin tek adamlığının sürdürülmesi için hepsinin boynunu bu kadar eğmesinin utancını bir gün mutlaka yaşamalılar. AKP adayı Erdoğan’ın mahalle temsilcilerine “7 Haziran’ı bir daha yaşayamayız” demesinin hemen ardından patlayan Suruç olayını çok iyi değerlendirmek gerekiyor. AKP’nin 7 Haziran yenilgisinden sonra terör dalgası esmiş halkı 1 Kasım’da yeniden AKP’ye iten ilk olay Suruç’ta yaşanmıştı. Bu kez böyle olmayacak.
SON HABERLER
Ortadoğu uzmanı gazeteci: ÖSO militanları, Afrin’deki Kürt kadınlara çarşaf dayatıyor
İngiliz internet gazetesi Independent’ın deneyimli Ortadoğu muhabiri Patrick Cockburn, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kontrolündeki Afrin’de yaşayan Kürt kadınların sorunlarını kaleme aldı.
Bacakları kesilmiş halde bulunan yavru köpek kurtarılamadı
Sakarya’nın Sapanca ilçesinde ormanlık alanda bacakları kesilmiş halde bulunan ve İstanbul’da ameliyat edilen yavru köpek kurtarılamadı.
Erdoğan’ın ‘kapalı’ konuşması sorulan İnce: Ali Cengiz oyunları bu sefer sökmeyecek
CHP’nin cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sızdırılan ‘kapalı’ konuşması için “Erdoğan’ın o görüntülerini izledim. Ali Cengiz oyunlarıyla başarılı olabileceğini düşünüyor ama bu sefer sökmeyecek” dedi.
Demokrasiye inanmıyorlar ama: 14 selefi derneğin oyu AKP ve Erdoğan’a
Selefi İslam inancını benimseyen 14 dernek ortak bir açıklama yaparak 24 Haziran seçimlerinde AKP ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a destek ilan etti.
İnce’den Erdoğan’a üç yalanlama: 1071’den beri bu topraklar böyle yalancı görmedi
CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Tayyip Erdoğan için, “1071 Malazgirt Zaferi’nden beri bu topraklar böyle yalancı görmedi” dedi.