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Yaramazlara biraz batar!

Can Ataklı: Bir işadamı dedi ki ‘Tayyip Bey başkan yardımcısı olarak Ali Babacan’ı düşünüyormuş’

Hafta başında İstanbul’un önemli işadamlarından biriyle iftarda buluştuk, masada yine iş dünyasından isimler vardı. Bu işadamı dedi ki “İyi haberler aldık, Tayyip Bey başkan yardımcısı olarak Ali Babacan’ı düşünüyormuş, ekonomiyi ona teslim edecekmiş.”

Bu sözler masada yüzlerin gülümsemesine yol açtı. Herkes bu haberi çok olumlu bulduğunu söylemeye başladı.

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“Ali Babacan çok mu iyi?” diye sordum. Davet sahibi işadamı “İyi sayılır, ama Erdoğan ve yeni ekibiyle yan yana koyarsan dahi bile diyebiliriz” cevabını verdi.

Anladığım kadarıyla iş dünyası Erdoğan’ın ekonomiye müdahalesinden çok rahatsız. Çünkü ekonomiyi bilmediğine ve güç kullanarak bazı sorunların üstesinden gelebileceğini inandığını düşünüyorlar. Babacan’ın farkı ise hem ekonomiden anlaması hem de kurallara sadık kalarak zorlayıcı tavırlara prim vermemesi.

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İş dünyası Erdoğan’ın ekonomiyle baş edemeyeceğine inandığı gibi muhalefetin de henüz ortaya ciddi bir ekonomik plan ve bunu yönetecek bir ekibi sunmadığını düşünerek “Ali Babacan formülü yine de en iyisi” fikrinde.

Can Ataklı’nın yazısı 

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