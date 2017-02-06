Can Ataklı: Benim tercihim 23 Nisan oyunu oynamaları yönünde

Cumhurbaşkanı Afrika gezisi sırasında “Anayasa değişikliği teklifi önüme gelir gelmez imzalayacağım” demişti.

Biz de o zaman anlamıştık ki Meclis, 330’u aşkın milletvekilinin oy verdiği değişiklik paketini onay ve imza için henüz saraya göndermemiş. Erdoğan Afrika’dan döndü, birkaç gün daha geçti ve sonunda geçtiğimiz Perşembe günü teklif saraya gönderildi. Cuma, Cumartesi, Pazar günleri imza olmadı.

Bugün hafta başı. Bakalım Cumhurbaşkanı tek kişilik rejim değişikliğini bugün imzalayacak mı? İmza bugün gerçekleşirse referandum 9 Nisan tarihinde yapılır. Hafta sonuna kalırsa referandum tarihi 16 Nisan’a sarkar. Eğer biraz daha bekletilirse referandum için bu kez Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluş yıldönümü olan 23 Nisan’da sandık başına gideriz.

Benim tercihim 23 Nisan oyunu oynamaları yönünde. Böylelikle bu millet iktidarın asıl niyetinin Cumhuriyet’le hesaplaşmak ve Meclis’in kuruluş yıldönümünde “cumhuriyeti bitirmek” olduğu gerçeğini net biçimde görür.

Can Ataklı’nın yazısı