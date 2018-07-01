Can Ataklı: AKP’nin 290 küsur milletvekili, çıkacak her kanun için yeter de artar bile

Neden MHP kilit olmuş? Çünkü AKP yüzde 42’de kalmış, Meclis’te 300’ü bulamamış, bu yüzden MHP’ye muhtaç olacakmış, kritik kanunlarda MHP’nin kapısına gitmek zorundaymış. Bunları söyleyenlerin “rejim değişikliğinden” haberi yok galiba. MHP kilit milit değil. Nedeni basit, artık parlamento yok ki. Var gibi olsa bile artık parlamentonun bir önemi yok. Orada bizim vergilerimiz sayesinde ayda yaklaşık 20’şer bin lira maaş alacak 600 kişi oturacak o kadar. Bu parlamento kanun çıkarmayacak, denetim yapmayacak, soru sormayacak, bütçe bile hazırlamayacak. Yapacağı tek şey var. Cumhurbaşkanının çıkaracağı Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini kanun haline getirmek. Bunun için de MHP’nin desteğine falan gerek yok. AKP’nin 290 küsur milletvekili, çıkacak her kanun için yeter de artar bile.

Can Ataklı’nın yazısı