Can Ataklı: AKP’liler ‘Muhalefet 400’ü bile bulabilir, o zaman yanarız’ korkusu taşıyor galiba

Daha önce söylediği hiçbir şey yanlış çıkmayan bir kaynağım “Seçim neredeyse kabus haline geldi” dedi. Sonra da ekledi “Erdoğan’ın seçileceğinden pek umutlu olmayanlar kendilerini meclise atmak için çırpındı.”

Aslına bakarsanız görüntü aynen bu.

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Örneğin Erdoğan’ın en yakını olarak bilinen damat bey neden milletvekili adayı yine acaba? Binali Yıldırım ve diğer 20 bakan niye “biz milletvekili değil bakan olmayı bekliyoruz” demediler? Erdoğan mı onları zorladı yoksa onlar mı öncelikli tercih olarak milletvekilliğini seçtiler?

Saraya yakın kaynağım “İkisi de” dedi. Amaç dokunulmazlık zırhına kavuşmak. Çünkü seçimden sonra ne olacağını kimse bilmiyor. AKP’nin önde gelen milletvekilleri belli ki olup olmayacağı kesin bilinmeyen bakanlıklar yerine dokunulmazlık zırhını tercih ediyor. Gerçi hükümet üyelerine de hesap sorulamadığı için bir tür dokunulmazlık zırhı var gibi görünüyor. Buna karış AKP’liler “Meclis’te muhalefet 400’ü bile bulabilir, o zaman yanarız” korkusu taşıyor galiba.

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Can Ataklı’nın yazısı