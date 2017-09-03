Can Ataklı: AKP’den gitmesi istenen kişilere ‘Rızanla git, işlem yapılmayacak’ deniyormuş

AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın partisine ve partililere sürekli ağır hakaretler ettiğini ama kimsenin

sesini çıkaramadığını yazmıştım.

Meğer kimsenin sesini çıkaramamasının nedeni çok basitmiş. Artık sizin de aşina olduğunuz AKP’yi iyi tanıyan Ankaralı haber kaynağım yazımı okuduktan sonra aradı ve “tabii kimsenin sesi çıkmayacak çünkü müthiş bir

pazarlık yapılıyor” dedi.

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Anlattıklarını dinleyince “Pazarlık diyorsun ama bu bana bir tür şantajla karışık dayatma gibi geldi” karşılığını verdim.

Çünkü yapılan eğer doğruysa tam da bu. AKP’den gitmesi istenen kişilere “Kendi rızanla git. Böyle olursa hakkında hiçbir işlem yapılmayacak” deniyormuş.

İşlemden kasıt o kişinin “FETÖ’cü” olması ya da partiyi kullanarak “akçalı işlere” karışmasıymış. Bunlar elbette aslında herkes tarafından biliniyor. Ama kişiler bu gerekçelerle partiden uzaklaştırılmak istendiğinde olayın

büyüyeceği ve kontrol dışına çıkabileceği hesaplanıyormuş. Bu nedenle “Akıllı ol, başına bir iş gelmeden kendiliğinden git, eğer daha sonra bir delilik yapmayacağına söz verirsen, hakkında hiçbir şey yapılmayacak” deniyormuş.

Bu tür baskıyla karşı karşıya olan çok sayıda milletvekili de varmış. Belediye başkanlarının ise sayısı belirsizmiş. O kadar çokmuş yani.

Can Ataklı’nın yazısı