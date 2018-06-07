Can Ataklı: AKP ve Erdoğan 3’üncü bile olabilir

İddialı gibi görünecek bir şey yazayım. Seçimlerde CHP yüzde 32 alırken İYİ Parti 25’i geçebilir. Saadet yüzde 5‑ 6’yı’ bulabilir. HDP ise eski oyu yüzde 11‑ 12’yi alabilir.

Bu durumda AKP’nin oyunun 30’un altına inmesi ve hatta üçüncü parti durumuna gelmesi çok şaşırtıcı olmaz. Sokakta insanlarla sohbet ederken elbette partilerin alabileceği oyları göremiyorum, ama yüz ifadelerinden, coşkularından ve heyecanlarından şunu çıkarıyorum; AKP bu seçimde beklemediği bir sonuç alabilir. Ağır bir yenilgi yaşayabilir.

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Zaten bu yenilgiyi yaşarsa bir daha ayağa kalkması da mümkün olmaz. Türkiye normalleşir; yeniden demokrasi dönemi geri gelir hukukun üstünlüğü insan hak ve özgürlükleri en önemli değerler haline gelir.

Can Ataklı’nın yazısı