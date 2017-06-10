Can Ataklı: AKP içinde telefonunda byLock yüklü isimler

Önceki gün çok sevdiğim bir dostumun yanına uğradım. Başka konukları da vardı, günün gelişen olayları üzerine sohbetler ettik.

Dostumun konuklarının güvenlikle ilgili birimlerde önemli koltukları işgal eden kişiler olduğunu öğrendim.

Laf lafı açarken söz FETÖ’nün siyasi ayağına geldi. İçlerinden biri cebinden resmi olduğu anlaşılan bir belgenin fotokopisini çıkardı.

“Bunlar” dedi “AKP içinde telefonunda byLock yüklü isimler.”

Ne zamandır sorduğumuz “AKP’de byLockçu milletvekili var mı?” sorusuna sanki gökten düşen bir yanıt gibi bir şey bu.

Hemen atladım tabii, “Alabilir miyim” diye.

“Yok” dedi “sadece gösterebilirim.”

Ve elindeki kâğıdın antetini kapatarak birkaç saniyeliğine gösterdi.

Aklım durdu dersem yalan olmaz. Çünkü çok şaşırtıcı bir kaç ismi gördüm.

“Yazsana” diyebilirsiniz. Ama şu anda olmaz.

Çünkü birincisi dostuma ve konuklarının kimliğine ne kadar güvensem de sadece birkaç saniyede beş altı isim gördüğüm bir listenin doğruluğuna o kadar da emin olamam.

Can Ataklı’nın yazısı