Can Ataklı: AKP içinde çok ciddi sıkıntılar var, yukarıdan henüz görülmüyor

Bayram tatilinde eskiden beri tanıdığım AKP’li bir siyasetçi ile sohbet ettim. Laf ister istemez döndü dolaştı Türkiye’nin son günlerine geldi. Baktım ki AKP’li dostum da karamsar. “Yönetemiyoruz artık, sonumuz hayırlı olsun”

dedi.

AKP’li siyasetçi parti içi gelişmelerden ve dayatmalardan rahatsız. “Bak bir şey anlatayım” dedi ve şunları söyledi; “Malazgirt’te bir tören yapıldı. Bu törene bütün belediye başkanları, meclis üyeleri ve parti yöneticilerinin katılması zorunluydu. Herkes gitti. Ama artık çok yoruluyoruz üstelik karşılığını da alamıyor her gün genel başkandan azar işitiyoruz, bu dayanılmaz hale geldi.”

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Ben de şaşırdım tabii, “Nasıl yani” dedim “Bu törenlere katılmaz zorunlu mu?”

AKP’li siyasetçi dostum “Hesapta zorunlu değil tabii ama istersen katılma. İşte ondan sonra başlıyor (parti içindeki hainler) edebiyatı” karşılığını verdi.

Anladığım kadarıyla AKP içinde çok ciddi sıkıntılar var. Ama bu henüz su yüzüne çıkmış değil, dipte kaynama var yukarıdan henüz görülmüyor.

Tabii anlamadığım ise şu; öyle ya da böyle AKP’liler hemen her gün genel başkanlarından ağır hakaretler duyuyorlar. Oysa şu ana kadar bir kişi bile buna tepki göstermiş değil. Nasıl oluyor da bu kadar partili bir türlü haysiyetli

davranamıyor?

Can Ataklı’nın yazısı