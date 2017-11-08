Can Ataklı: Akıllı FETÖ’cü kaçtı da kalanları tuzağa düşüren kim?

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AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ı dünkü grup toplantısında dinlerken ağzım açık kaldı. Erdoğan dedi ki;“Hepsini bilerek yaptınız. Arabanızı sattınız, dairenizi sattınız yatırdınız. Kusura bakmayın. Atı alan Üsküdar’ı geçti. Bunların hepsi biliniyor. Akıllı olanlar Türkiye’yi terk etti, gitti. Aklı yetmeyenler tuzağa düştü.”

Cümlenin neresinden tutayım bilmiyorum. “Hepsini bilerek yaptınız” dediği cemaatçilerin Bank Asya’ya para yatırmaları. Bunun suç olduğunu söylüyor Erdoğan ve “Atı alan Üsküdar’ı geçti” diyerek “yandınız artık” mesajı veriyor galiba.

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“Akıllı olan kaçtı” derken aslında ne demek istediğini anlayamadım. Yani başına bir iş geleceğini anlayanın yurtdışına kaçması akıllılık mı oluyor? Bu nasıl mantık?

Ancak en ibret verici olan ise kalanların “tuzağa düştüğünü” söylemek bana göre. Kalanlar kimin tuzağına düştü acaba?

Darbe gecesiyle ilgili kuşkuları dile getirince çok öfkeleniyorlar ama bu tür tanımlamaları kullanmaktan da çekinmiyorlar.

Can Ataklı’nın yazısı