Can Ataklı: Adı ‘cumhur’ ama sloganları hep ‘millet’

Diyorum ya AKP genel başkanı ve cumhurbaşkanı adayı hiç eski formunda değil. Biraz kafası karışmış gibi görünüyor. Baskın seçim kararı almadan önce biliyorsunuz MHP ile pazarlığa oturdu, artık ne verdiyse verdi MHP kayıtsız koşulsuz Erdoğan’cı oldu birden. Bir koalisyon kurdular, adına da “Cumhur ittifakı” dediler. Ama bakıyorsunuz parklar “millet” parkı olacak. Çaylı kekli kıraathane kuruluyor. Onlar da “millet” kıraathanesi. Tabii “milletin bir adı” yok AKP cumhurbaşkanı adayı için nedense. Ağız dolusu “millet” diye bağırıyor. O kadar. Anlamadığım rakiplerinin kurduğu ittifakın adının “millet” olduğuna hiç aldırmıyor. Kimbilir belki de farkında bile değildir. Çünkü Erdoğan’ın aklında sadece “İnce” var. sadece ona yönelik sadece hakaretlerden oluşan bir kampanya sürdürüyor. Oysa karşısında bir ittifak kurulduğunu ve adına da “millet” dendiğini kendisine söylememiş

Can Ataklı’nın yazısı