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Can Ataklı: Adalet Yürüyüşü iktidarın kimyasını bozdu


Adalet Yürüyüşü iktidarın kimyasını bozdu. Çok belli ki gelişmelerden çok rahatsızlar ve hatta büyük panik içindeler ama ne yapacaklarını da bilemiyorlar.

(…)

Adalet yürüyüşünün başladığı gün “iktidar buna karşı ne yapar?” diye soranlara “AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın konuşmasını beklemek isterim. Bakalım ne diyecek? O konuşmadan kimse bir şey yapamaz” cevabını verdim.

Erdoğan ilk günün ardından konuştu. Yürüyüşten söz etmedi ama “anayasayı” hatırlattı.

Demek ki bir tedirginlik var. “Eyyy CHP” diye gürlemedi. Emniyet’e talimat verip “durdurun bunları” da diyemedi.

Ertesi gün Başbakan ve Adalet Bakanı da hukuka sığındı.

İşe bakın ki bu yürüyüşle hiç ilgisi olmayan Devlet Bahçeli en şahin biçimde esip gürledi.

Bu yürüyüşün “Provokasyonlara neden olacağını, olaylar çıkacağını, bunun altından CHP’nin de ülkenin de kalkamayacağını” söyledi.

İyi de, bir; bu yürüyüşten Bahçeli’ye ne, iki; Bahçeli bir endişesini mi dile getiriyor yoksa iktidarın niyetini mi açık ediyor?

Can Ataklı’nın yazısı

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