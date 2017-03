Camp Nou’dan Bağdat’a: Tarihi geri dönüşe sahne olan maçta Barcelona’nın altıncı golü sonrası yaşananlar

Paris’te 4-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Paris Saint Germain’i 6-1 mağlup eden Barcelona, Şampiyonlar Ligi tarihinin en büyük geri dönüşüne imza atarak çeyrek finale yükseldi.

PSG’nin 62’nci dakikada Edinson Cavani’yle skoru 3-1’e getiren golü sonrası tur için yemeden üç gol bulması gereken Barça, 88’nci dakikasına bu skorla girilen maçın son yedi dakikasında bunu başardı.

Barcelona’nın 90+5’te Sergi Roberto’yla bulduğu ve PSG’yi toplamda 6-5’le kupa dışına iten golü sonrası Camp Nou’dan Bağdat’a dünyanın farklı noktalarında yaşananlar kameralara şöyle yansıdı;

The reaction of the dormitories students in the College of Medicine, University of Baghdad #Wedidit pic.twitter.com/Cf9LbheKdg — Zaid Alabboodi (@zaidmu6ar) 9 Mart 2017

Use the hashtag #WeDidIt to show us how you experienced the historic comback! @FCBEscola Mumbai was like thispic.twitter.com/30BgQZAxQb — FC Barcelona (@FCBarcelona) 9 Mart 2017

#WEDidIt our celebration from Saudi Arabia and by the way a lot of Madrid fans started to cry because of us how cold Barca how cold 😂❤💙 pic.twitter.com/cEQDfVAcAI — KRKR 94:39 (@0K0R0K0R0) 9 Mart 2017

Utiliza #WeDidIt y enséñanos cómo has vivido esta noche histórica. Así lo ha celebrado el @FCBfutbolsala

🙌🙌🙌pic.twitter.com/OSUY1CqSNH — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 8 Mart 2017

Barcelona 6. golü attı, eski Real Madrid’li Michael Owen stüdyoda coştu. pic.twitter.com/WzV6xVXzCK — Futbol Arena (@futbolarena) 9 Mart 2017