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Camp Nou’dan Bağdat’a: Tarihi geri dönüşe sahne olan maçta Barcelona’nın altıncı golü sonrası yaşananlar

Paris’te 4-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Paris Saint Germain’i 6-1 mağlup eden Barcelona, Şampiyonlar Ligi tarihinin en büyük geri dönüşüne imza atarak çeyrek finale yükseldi.

Fotoğraf: twitter.com/FCBarcelona

PSG’nin 62’nci dakikada Edinson Cavani’yle skoru 3-1’e getiren golü sonrası tur için yemeden üç gol bulması gereken Barça, 88’nci dakikasına bu skorla girilen maçın son yedi dakikasında bunu başardı.

Barcelona’nın 90+5’te Sergi Roberto’yla bulduğu ve PSG’yi toplamda 6-5’le kupa dışına iten golü sonrası Camp Nou’dan Bağdat’a dünyanın farklı noktalarında yaşananlar kameralara şöyle yansıdı;

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