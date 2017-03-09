Camp Nou’dan Bağdat’a: Tarihi geri dönüşe sahne olan maçta Barcelona’nın altıncı golü sonrası yaşananlar

Paris’te 4-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Paris Saint Germain’i 6-1 mağlup eden Barcelona, Şampiyonlar Ligi tarihinin en büyük geri dönüşüne imza atarak çeyrek finale yükseldi.
PSG’nin 62’nci dakikada Edinson Cavani’yle skoru 3-1’e getiren golü sonrası tur için yemeden üç gol bulması gereken Barça, 88’nci dakikasına bu skorla girilen maçın son yedi dakikasında bunu başardı.
Barcelona’nın 90+5’te Sergi Roberto’yla bulduğu ve PSG’yi toplamda 6-5’le kupa dışına iten golü sonrası Camp Nou’dan Bağdat’a dünyanın farklı noktalarında yaşananlar kameralara şöyle yansıdı;
Different commentators on the winning goal#ForcaBarca #WEDidIt pic.twitter.com/I64CNMvhAs
— The Catalan Giant (@TheCataIanGiant) 9 Mart 2017
The reaction of the dormitories students in the College of Medicine, University of Baghdad #Wedidit pic.twitter.com/Cf9LbheKdg
— Zaid Alabboodi (@zaidmu6ar) 9 Mart 2017
👍😁👏😍🙌
Use the hashtag #WeDidIt to show us how you experienced the historic comback! @FCBEscola Mumbai was like thispic.twitter.com/30BgQZAxQb
— FC Barcelona (@FCBarcelona) 9 Mart 2017
#WEDidIt best remontada in history celebration from libya 💞#viscabarça 💙❤ pic.twitter.com/0EHCLbod6y
— GiGa ElsHrieF (@GiGaElsHrieF) 9 Mart 2017
#WEDidIt our celebration from Saudi Arabia and by the way a lot of Madrid fans started to cry because of us how cold Barca how cold 😂❤💙 pic.twitter.com/cEQDfVAcAI
— KRKR 94:39 (@0K0R0K0R0) 9 Mart 2017
WE DID IT 😍🔵🔴🔵#REMONTADA #barcelona #fcbarcelona #Barca #FCBPSG #ucl #ChampionsLeague #sergioroberto #WeDidIt
— Khalid (@Khalid_ittihadi) 9 Mart 2017
🙌🙌🙌
Utiliza #WeDidIt y enséñanos cómo has vivido esta noche histórica. Así lo ha celebrado el @FCBfutbolsala
🙌🙌🙌pic.twitter.com/OSUY1CqSNH
— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 8 Mart 2017
Barcelona 6. golü attı, eski Real Madrid’li Michael Owen stüdyoda coştu. pic.twitter.com/WzV6xVXzCK
— Futbol Arena (@futbolarena) 9 Mart 2017
Barcelona’nın 6. golü geldiğinde Tivibu Spor stüdyosunda yaşananlar @aliececom @OzgurBuzbas pic.twitter.com/Yf55zENstL
— TivibuSpor (@tivibuspor) 9 Mart 2017
Barcelona’nın son golü sonrası Camp Nou’da müthiş atmosfer. pic.twitter.com/HIwHtuBkuV
— Onedio Spor (@OnedioSpor) 9 Mart 2017