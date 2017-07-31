Çamlıca’da yol arabayı yuttu

Üsküdar Çamlıca tepesine çıkan yolda meydana gelen çökmede park halindeki bir otomobil oluşan çukura düştü. Olay sağanak ve sellerle gündemden düşmeyen altyapı sorunlarını bir kez daha hatırlattı. (DHA/Uğur Ayazsın)
Yaramazlara biraz batar!
Üsküdar Çamlıca tepesine çıkan yolda meydana gelen çökmede park halindeki bir otomobil oluşan çukura düştü. Olay sağanak ve sellerle gündemden düşmeyen altyapı sorunlarını bir kez daha hatırlattı. (DHA/Uğur Ayazsın)
CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, 25 gün süren Adalet Yürüyüşü’nün ardından, “Adalet dosyasına koyacak benim de bir arzuhalim var” diyen herkese açık beş günlük bir ‘Adalet Kurultayı’ düzenleyeceklerini açıkladı. Tezcan, Adalet Kurultayı’nın 26-30 Ağustos tarihlerinde Çanakkale’de yapılacağını belirterek bu kararın nasıl alındığını da şöyle anlattı: “Bu yürüyüşün arkasından bütün toplum kesimlerinin adaleti tartışacağı ve adaletle ilgili […]
Zorla hastaneye götürülen açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça, yanlarında refakatçi olmadan tek kişilik odada tek başlarına tutuluyor.
Şırnak’ın Silopi ilçesinde evlerine giren panzerin altında kalarak hayatını kaybeden iki kardeşin katil zanlısı iki polis hakkında ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan dava açıldı. Polisler 2 yıldan 15’er yıla kadar hapisle yargılanacak.
Maçka Parkı’nda özel güvenliğin kıyafeti bahanesiyle taciz ettiği Çağla Köse ve arkadaşı Burcu Şentürk, özel güvenlik görevlisinden şikayetçi oldu.
Almanya’da sosyal demokratların başbakan adayı Martin Schulz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı, iktidara geldiğinde ‘birçokları gibi kendisinin de hoşlandığını’ söyledi.