Çamlıca’da yol arabayı yuttu

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, 25 gün süren Adalet Yürüyüşü’nün ardından, “Adalet dosyasına koyacak benim de bir arzuhalim var” diyen herkese açık beş günlük bir ‘Adalet Kurultayı’ düzenleyeceklerini açıkladı. Tezcan, Adalet Kurultayı’nın 26-30 Ağustos tarihlerinde Çanakkale’de yapılacağını belirterek bu kararın nasıl alındığını da şöyle anlattı: “Bu yürüyüşün arkasından bütün toplum kesimlerinin adaleti tartışacağı ve adaletle ilgili […]