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Çamlıca’da yol arabayı yuttu

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Üsküdar Çamlıca tepesine çıkan yolda meydana gelen çökmede park halindeki bir otomobil oluşan çukura düştü. Olay sağanak ve sellerle gündemden düşmeyen altyapı sorunlarını bir kez daha hatırlattı. (DHA/Uğur Ayazsın)

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