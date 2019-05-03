Çamlıca Camii’nin açılışına davet edilmeyen İmamoğlu: Olsun, Hacı Bayram’a gideriz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) ‘Bu ülkede seçimler yapılıyor, kazanan da koltuğuna oturuyor’ hissinin sağlamlaştığı bir karar vereceğini umduğunu söyledi.

Fotoğraf: DHA

CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen Belediye Başkanları Toplantısı’na katılmak üzere Ankara’ya giden İmamoğlu, toplantı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu, İstanbul’da Çamlıca Camii’nin bugün ibadete açılacağının hatırlatılması üzerine şunları söyledi: “Tabi önemli bir açılış, İstanbul’da Sayın Cumhurbaşkanı’nın da katılacağı; ama ben bir davet almadım. Davet alsaydım programımı ona göre düzenleyebilirdim; ama olsun Ankara’dayız. Hacı Bayram Camii’ne gideriz. O güzel manevi ortamda duamızı ederiz; milletimiz, İstanbul’umuz, Türkiye’miz için.”

Reklam

Yükleri ağır

İstanbul’daki seçim sonuçlarına ilişkin itirazlara da değinen İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu’nun Türkiye’de son sözü söyleyecek kurum olduğunu vurgulayarak son sözün, Türkiye’nin demokrasisi ve demokratik süreç için çok önemli olduğunu belirtti. İmamoğlu şöyle devam etti: “Ağır bir yükleri var. Ağır yükün artık hafiflemesi için milletin beklentisini ortaya koyması gerektiğini düşünüyorum. Zira şu an yapılan şey kendilerini sorgulamaları gibi bir şey oluyor. Süreci çok tedbirli ve temkinli izliyoruz. Türkiye’nin bunca yıl verdiği demokrasi mücadelesine katkı sunan seçimlerin yine en sağlıklı şekilde yapıldığı, Türkiye’nin geleceğe aydınlık bir şekilde bakabildiği ve evet ‘Bu ülkede seçimler yapılıyor, kazanan da koltuğuna oturuyor’ hissinin sağlamlaştığı bir karar vereceklerdir, diye umuyorum ve bekliyorum.”



‘