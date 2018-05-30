Çamlıca Camii’nin açılışı ertelendi: Kadir gecesine yetişmiyor

Yapımı 2013 yılından beri süren Çamlıca Camii’nin 10 Haziran’a rastlayan Kadir Gecesi’nde yapılması planlanan açılışı ertelendi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dün akşam İstanbul’un fetih Kutlamaları sırasında “İstanbul’a kazandırdığımız manevi zırh olarak gördüğümüz Çamlıca Camii’ni 10 Haziran’da Kadir gecesinde ibadete yetiştirmek istiyoruz. Fakat arkadaşlara söyledim. Yarım yamalak yok. Yetiştireceksiniz yetiştirin yetişmiyorsa bittiği zaman açarız” şeklinde konuşmuştu.

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İstanbul Cami ve Kültür Hizmet birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, “Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra bu sabah yeni bir iş takvimi oluşturduk. Tam olarak bitmeyeceği eksikleri kalacağı için açılışı erteledik. Şu anda gece gündüz 600 işçi cami inşaatının her yerinde çalışıyor. Bir sanat eseri olarak gördüğümüz camiinin her yerini bitirdikten sonra açılış için yeni bir takvim oluşturacağız” dedi.

63 bin kişi aynı anda ibadet edecek

Bittiğinde Cumhuriyet tarihinin en büyük cami kompleksi olacak Çamlıca Camii 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği şekilde planlandı. Altı minareli camide, 11 bin metrekare büyüklüğünde Türk İslam eserlerinin yer alacağı bir müze ile 3 bin 500 metrekare büyüklüğünde bir sanat galerisi olacak. Komplekste ayrıca sanat atölyeleri, kütüphaneler ve konferans salonları, 3 bin 500 araç kapasiteli katlı bir otopark bulunuyor.

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Dünyanın en büyük alemi

Çamlıca Camii , 7 metre 77 santimetre boyundaki dünyanın en büyük alemine sahip. 125 bin metrekare alanda yapımı devam edilen cami ayrıca kubbe kemerlerinin iç kısmına takılan 220 metre boyunda ‘Fetih Suresi’yle dikkat çekiyor. Caminin 72 metre yüksekliğinde 35 metre çapında dev ana kubbesi bulunuyor. Cami dördü 107.1 metre, ikisi ise 90’ar metre uzunluğunda altı minareye sahip. Bittiğinde 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği büyüklükte olan Çamlıca Camii’nin bir başka özelliği ise herhangi bir afet anında sivil savunma anlamında kapalı alanları ile 100 bin kişiyi barındıracak şekilde planlanmış olması.