Camiye ayakkabıyla girip paylaşım yaptı; hakkında yasal işlem başlatıldı

Gaziantep’te, sosyal medyada, ‘İslam dininin gerekleriyle bağdaşmayan paylaşım’la ilgili adli işlem başlatıldı.

Fotoğraf: DHA

B. O. adlı kadın camiye ayakkabılarıyla girdi ve çektiği görüntüleri, sosyal medya uygulaması TikTok’ta paylaştı. Kullanıcıların tepki göstermesi üzerine güvenlik güçlerince kimliği ve adresi tespit edilen B. O. hakkında valiliğin suç duyurusunda bulunduğu ifade edildi.

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Gaziantep Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gül, şu ifadeleri kullandı: “Cami içerisinde ayakkabıyla görüntü çekip sosyal medya uygulaması üzerinden paylaşım yapan B.O. tespit edilerek TCK 153 kapsamında ‘ibadethane ve mezarlara zarar verme’den suç duyurusunda bulunulmuştur. Adli ve idari süreç devam etmektedir.”

Valiliğin konuya ilişkin yazılı açıklamasında ise şöyle dendi: “Bir sosyal medya uygulaması üzerinden B.O. isimli şahsın camide İslam dininin gerekleri ile bağdaşmayan paylaşımda bulunması üzerine, emniyet müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yapılan araştırma sonucunda şahsın kimliği tespit edilmiştir. B.O.’ya nöbetçi cumhuriyet savcısı tarafından ‘ibadethane ve mezarlara zarar verme’ suçundan işlem yapılmıştır.“

B. O.’nun, kötü bir niyetinin olmadığını ve sadece sosyal medyada dikkat çekmek için bilinçsizce davrandığını söylediği öğrenildi.