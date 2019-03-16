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Yaramazlara biraz batar!

Camileri tarayan saldırgan çıplak ayak ve mahkum kıyafetiyle hakim karşısında

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki El Nur ve Linwood camilerine girip etrafa ateş açarak 49 kişiyi öldüren saldırgan Brenton Tarrant hakim karşısına çıktı.

Fotoğraf: Reuters

New Zealand Herald’daki habere göre cuma namazı sırasında iki camiyi kana bulayan ve sonrasında polis tarafından yakalanan Tarrant, cezaevlerindeki mahkumlara giydirilen beyaz gömlekle mahkemeye getirildi. Gazeteciler kendisini görüntülerken yüzünde ‘yapmacık bir gülümseme’ beliren Tarrant, beyaz ırkın üstünlüğünü simgeleyen işaret yaptı.

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Çıplak ayak ve kelepçeyle hakim karşısına çıkan 28 yaşındaki saldırganın gözaltı süresinin uzatıldığı, 5 Nisan’da yeniden hakim karşısına çıkacağı belirtildi.

Tarrant, ilk duruşmada tek bir cinayetle suçlandı. Hakim Paul Kellar, Christchurch’teki camilerden birinde ölen bu kurbanın adının gizli tutulmasını kararlaştırdı.

Kellar, ayrıca, kefalet başvurusu yapmayacak olan sadırganın mahkeme kayıtlarındaki görüntülerinde yüzünün buzlanmasını istedi. Güvenlik nedeniyle duruşma halka açık yapılmadı.

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