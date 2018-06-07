‘Camiler genelev olarak kullanıldı’ diyen ilahiyat hocasına disiplin cezası

“1924’te Çanakkale ve Bursa’da genelev olarak, ahır olarak kullanılan camiler var” diyen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Abdullah Akın’a disiplin cezası verildi.

Akın, geçen şubatta katıldığı üniversitenin radyo programında Bursa ve Çanakkale’de genelev olarak kullanılan camiler olduğunu iddia etmişti.

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Sözlerin tepki çekmesi üzerine üniversite yönetimi, akademisyen hakkında idari soruşturma başlattıklarını açıklamıştı.

Ceza çıktı

ÇOMÜ’nün internet sitesinde yer alan açıklamada, soruşturmanın tamamlandığı, hazırlanan rapor doğrultusunda Akın’a 2547 sayılı yasa ve 657 sayılı yasa hükümleri dikkate alınarak disiplin cezası verildiği kaydedildi.

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‘Belge’ sunmuş!

Açıklamada, Akın’ın savunması da yer verildi: “Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Akın, savunmasında 12 Haziran 2014 tarihli Türkiye’de cami kapatma-satma uygulamalarına zemin hazırlayan bir hukuki belgeden bahsetmiştir. Daha sonra zaman içerisinde bazı camilerin satıldığını, satın alan kişi veya kuruluşlar tarafından amacı dışında kullanıldığını belirtmiştir. Verdiği örnekler bağlamında ‘Bu dahi yapıldı’ anlamında tepki çeken örneği verdiğini, ancak bu örneği Çanakkale ile bağdaştırmak niyet ve düşüncesinin olmadığını, canlı yayın akışından kaynaklı hızlı ifadeler sonucunda Çanakkale kastediliyormuş gibi anlaşıldığını ifade etmiştir. Özetle, söz konusu ifade ve cümleleri özel olarak seçmediğini, tamamen canlı program akışından kaynaklanan bu ifadelerin hiçbir kişi, kurum veya toplumun bir kesimini hedef almadığını, özellikle de Çanakkale’nin bu eylemlerin yapıldığı bir şehir olarak kastedilmediğini belirtmiştir.”