Camideki musalla taşı, Roma dönemine ait lahit çıktı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, Roma dönemine ait bazalt taşından yapılmış lahit kapağının, camide musalla taşı olarak kullanıldığı ortaya çıktı.

Fotoğraf: DHA

İslahiye ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Örtülü mahallesi sakinleri, 1984 yılında mahalle kırsalında buldukları bazalt taşını, camide musalla taşı olarak kullanmaya başladı.

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Mahalleye iki yıl önce gelen bir grup, 850 kilo ağırlığındaki taşın, Roma dönemine ait lahit kapağı olduğunu söyledi. Mahalleli, taşı bölgeye geri götürmeyi düşündü. Ancak taşa zarar verileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak vazgeçti.

İslahiye belediyesinde görevli arkeolog Mustafa Kemal Şahin, incelemenin ardından 35 yıldır mahalle sakinleri tarafından musalla olarak kullanılan taşın Roma dönemine ait lahit kapağı olduğunu ifade etti.