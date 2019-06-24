Camide taciz: Öğrenci kızı camide Kuran okurken zorla öptü, ‘Şeytana uydum’ dedi

Konya’da 62 yaşındaki emekli Mazhar O., 20 yaşındaki üniversite öğrencisi K.Y.’yi bir caminin kadınlar bölümünde zorla sarılıp öptüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Mazhar O. polis ifadesinde, ”Şeytana uydum” dedi.

Fotoğraf: DHA

Olay, 21 Haziran cuma günü saat 15.00 sıralarında, merkez Meram ilçesine bağlı Şükran Mahallesi’ndeki camide yaşandı. Üniversite öğrencisi K.Y., iddiaya göre, öğle namazını kılmak için caminin kadınlar bölümüne girdi. Namaz kıldıktan sonra Kur’an-ı Kerim okuduğu sırada öğrencinin yanına camide bulunan emekli Mazhar O. yaklaştı ve “Benim ellerimi çok alim öptü, sen de öp” dedi. K.Y.’nin teklifi kabul etmemesi üzerine Mazhar O. bu kez cep telefonu numarasını istedi. Mazhar O., numarasını vermeyen K.Y.’nin sırtını okşayıp, zorla yanaklarından öptü. Ardından K.Y.’ye yanağını uzatıp öpmesini isteyen Mazhar O., yine reddedilince bu kez zorla sarıldı.

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Camiden çıkan K.Y., polis merkezine giderek, şikayette bulundu ve şu ifadeyi verdi: “Namaz kılmak için caminin kadınlar bölümüne geçtim. Namazdan sonra Kur’an-ı Kerim okumaya başladım. Bu sırada yanıma tanımadığı yaşlı biri geldi. Elini öpmemi istedi. Ben reddedince cep telefonu numaramı istedi. Onu da vermeyince sırtımı elleyerek, yanaklarımdan öptü. Daha sonra benim de kendisini öpmemi istedi. Bunu geri çevirince beni kucaklayarak sarıldı.”

K.Y.’nin şikayeti üzerine Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, caminin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek Mazhar O.’yu yakaladı. Gözaltına alınan Mazhar O.’nun, emniyetteki ilk ifadesinde, “Şeytana uydum” dediği öğrenildi. Mazhar O.’nun bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.