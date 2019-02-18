Camide kahvaltı üstü seçim çalışması

Yalova Kadıköy Beldesi’nin AKP’li belediye başkanı Mehmet Şahin’in camide seçim propagandası yaptı.

Mehmet Şahin’in (beyaz saçlı) düzenlediği kahvaltılı cami sohbeti.

Seçim yasaları ve siyasi ahlak kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle camide siyasi propagandaya sosyal medyada büyük geldi.

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Sözkonusu seçim çalışması cumartesi sabahı Kadıköy Özden Mahallesi’ndeki Yeşil Camii’nde gerçekleşti. 31 Mart’ta yapılacak seçimlerde de aday olan Şahin, mahalleliyle kahvaltı etti ve fotoğrafları kendi sosyal medya hesaplarından paylaştı.

ajansyalova.com’un haberine göre Şahin tepkiler üzerine yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Camiye siyaset yapmak için gidildi” yönündeki yorumları, Üzüntü ile karşıladığımı belirtmek isterim. Yeşil Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği’nin düzenlemiş olduğu kahvaltı programına katıldık. Kahvaltı programını biz düzenlemedik.Ayrım yapmaksızın tüm dernek ve sivil toplum örgütlerinin, davetlerine icabet etmek kaidesi ile hareket etmekteyim. Bu Kahvaltı organizasyonu dernek tarafından her ay rutin olarak düzenlenmektedir tüm halkımıza açıktır.’’