‘Camide, İslam dininin gerekleriyle bağdaşmayan’ paylaşımla ilgili adli işlem

Gaziantep’te, sosyal medyada, ‘İslam dininin gerekleriyle bağdaşmayan paylaşım’la ilgili adli işlem başlatıldı.

Fotoğraf: AA (temsili)

AA’nın haberine göre valiliğin açıklamasında, B.O. adlı kişinin, ‘sosyal medya hesabı üzerinden camide İslam dininin gerekleri ile bağdaşmayan’ paylaşımda bulunduğu ifade edilerek şu bilgilere yer verildi:

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“Emniyet müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yapılan araştırma sonucunda şahsın kimliği tespit edilmiştir. Kimliği tespit edilen B.O’ya nöbetçi cumhuriyet savcısı tarafından ‘ibadethane ve mezarlara zarar verme’ suçundan işlem yapılmıştır.”