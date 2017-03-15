Camide çöken tente nedeniyle yaralanan öğretmen de hayatını kaybetti: Cenaze namazı aynı camide kılındı

Ataköy 5’inci Kısım Camii’nde cenaze namazı kılanların üzerine, karın ağırlığına dayanamayan tentenin çökmesi sonucu yaralanan bir kişi daha hayatını kaybetti. Böylece ölü sayısı ikiye yükselmiş oldu.
Bakırköy’deki camide cenaze namazı kılınırken, açılır-kapanır tente, üzerindeki karın ağırlığına dayanamayarak çökmüştü. Olay günü Mustafa Ümit Şengezer hayatını kaybederken, 40 kişi de yaralanmıştı.
Olayın ardından ihmal iddiası gündeme gelmişti.
63 gündür hastanedeydi
Ağır yaralı olarak kurtulan 69 yaşındaki emekli öğretmen Feruzan Eryürük, hastanede hayatını kaybetti.
Bakırköy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 63 gündür yatan Eryürük, aynı camide öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.