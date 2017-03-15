Camide çöken tente nedeniyle yaralanan öğretmen de hayatını kaybetti: Cenaze namazı aynı camide kılındı

Yakında başlaması beklenen Rakka operasyonunda Suriyeli Kürt güçlerin yer alacağı netleşirken, Türkiye de sahadaki ‘mücadele’ye Arap aşiretleri sürmeye hazırlanıyor. Rakka, Haseke ve Deyr ez Zor bölgelerinde yaşayan 50 Arap aşiretinin lideri Şanlıurfa’daki Harran Otel’de bir araya geldi. Toplantı, Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) komutasında yeni bir ordu kurmak için düzenlendi. ÖSO komutasında yeni ordu Ajanslar, […]