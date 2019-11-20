Camide çocuğa istismarla suçlanan 65 yaşındaki adama 15 yıl hapis istemi

Çorum’da eski kiracısının 11 yaşındaki çocuğu C.E.’ye cami tuvaletinde cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanıp 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan M.S.’nin yargılanmasına başladı.

Fotoğraf: DHA

İddiaya göre 3 Nisan günü, Azap Ahmet Cami’nin şadırvanında simitçi M.S., C.E.’ye cinsel istismarda bulundu. Durumu fark eden cemaat, çocuğu korumaya alıp tuvaletin kapısını kilitleyerek şüphelinin gitmesine izin vermedi. İhbar üzerine camiye giden polis, şüpheliyi gözaltına aldı. M.S. sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı. Kız çocuğu ailesine teslim edildi.

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Tutuklu sanık, ifadesinde şunları söyledi: “O gün camiye abdest almak için gitmiştim. Caminin tuvaletine gittiğimde bu kız peşimden geldi. Erkekler tuvaleti olduğunu söyleyip göndermek istedim, gitmedi. Abdest alırken cebimden para ve cep telefonumu almış. Kıza dokunmadım, sarılmadım, vücudunu ellemedim, dudağından ya da yanağından öpmedim. Suçlamaları asla kabul etmiyorum.”

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve mağdur kızın dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.