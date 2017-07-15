Cami cemaati imza topladı: Adana’da 34 yıllık Fethullah Camii’nin ismi değiştirildi

Adana’da 34 yıllık Fethullah Camii’nin ismi değiştirildi.

İHA’nın haberine göre Seyhan ilçesindeki Bey mahallesinde bulunan caminin adının değiştirilmesi için cami cemaatinden beş bin kişi imza toplayarak martta müftülüğe başvurdu.

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Müftülüğün dilekçeyi değerlendirmesi sonucunda caminin adını ‘Şehitler Camii’ olarak değiştirildi.

Cami görevlisi Muhittin Parlakbileker, şunları söyledi: “Biz caminin ismi Fethullah Camii olduğu için değiştirmek istedik. Şehitler Camii olarak değiştirildi. Allah devletimize zarar vermesin. Devlet olmasa hayatımız bitmişti. Darbecileri Allah perişan etsin.”

Cami cemaatinden Mehmet Nur Atmaca, “Eğer ismi değişmeseydi bu camiye bir daha gelmezdim başka camiye giderdim” dedi.

Yine cami cemaatinden Kadir İşler, “Caminin isminden darbe olduktan sonra rahatsız olduk. Darbeden üç gün sonra cami tabelası üzerime düştü, ondan sonra imamla ve cemaatle görüştük imza toplayıp ismi değiştirdik” diye konuştu.