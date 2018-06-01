Cami açılışında oy isteyen bakan Soylu: Sizin Süleyman’ınızım, eski Süleyman

İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul milletvekili adayı Süleyman Soylu, cami açılışında oy istedi. Soylu “Sizin Süleyman’ınızım, eski Süleyman” dedi.

DHA’nın haberine göre İstanbul Gaziosmanpaşa’da yapılan Fevzi Çakmak Camii’nin ibadete açılışına katılan Soylu, halkla selamlaştı ve sohbet etti.

Reklam

Soylu, yaptığı kısa konuşmada şunları söyledi: “Bugüne kadar bize verilen görevlerde sizleri mahçup etmedik. Allahımıza şükürler olsun. Elimizden geldiği kadar görevlerimizi layıkıyla yerine getirmeye çalıştık. Şimdi huzurunuzda İçişleri Bakanı olarak ama esas olarak ikinci bölge birinci sıra milletvekili adayı olarak bulunuyorum.”

Toplanan kalabalığa hitap eden ve 24 Haziran’daki seçimler için oy isteyen Soylu, sözlerine şöyle devam etti: “izin şunları bilmenizi istiyorum… Sizin Süleyman’ınızım, eski Süleyman. Hiçbir şekilde değişmiş değildir. Allah’ımıza çok şükürler olsun karşınızda alnımız ak, aynı buluştuğumuz günlerde olduğu gibi yüzümüz aynıdır. İnşallah bu süreç içerisinde daha çok birlikte olacağız.”