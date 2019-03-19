Cambridge araştırmasına göre 30 yaşında yetişkin oluyormuşuz!

Yasal olarak 18 yaşında reşit kabul ediliyor olabiliriz. Ancak, Britanya’daki Cambridge Üniversitesi’nde görevli bilim insanlarının araştırmasına göre insanoğlu ancak 30 yaşında ‘yetişkinlik’ seviyesine ulaşıyor.

Fotoğraf: medicalxpress.com

Daily Mail’deki habere göre araştırma ekibinden nörolog Prof. Peter Jones, düzenlediği basın toplantısında beynin yapısıyla ilgili yeni bulgular elde ettiklerini belirterek, “18 yaşında ve 20’li yaşlarda beyin hala büyük değişimler geçiriyor” dedi.

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20’li yaşlardakilerin ruh hastalıklarına yakalanmaya riskinin hayli yüksek olduğunu söyleyen Jones, “Bu durum 30 yaşında sona eriyor. İnsan beyni 30 yaşında tam olarak olgunluk seviyesine ulaşıyor” dedi.

Konuyla ilgili basın toplantısında çocukluktan yetişkinliğe geçişin tanımını yapmanın zor olduğunu vurgulayan Jones şöyle devam etti: “Aslında bu bir dönüşüm süreci ve 30’lara gelindiğinde tamamlanıyor. Çocukluk ve sonra hemen arkasından gelen yetişkinlik diye bir şey yok. İnsanlar ikisi arasında uzun bir yoldan geçiyor.”