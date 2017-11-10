Cam filminde yasak kalktı: Standart belirlenecek, 10 gün ceza yok

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Kısa süre önce yasaklanan cam filmi yeniden serbest olacak ama standart belirlenecek. Her şey netleşene kadar da 10 gün ceza yok.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı nisan ayında araçlara takılması serbest bırakılan cam filmlerini, 1 Kasım’dan itibaren tekrar yasaklamıştı.

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Cam filmi olanlara bugüne dek ceza kesilirlen, araçların da muayenede geçemeceği belirtilmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’sa tepkiler üzerine cam filmleriyle ilgili talimat vermişti.

Emniyet talep etmiş

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Erdoğan’ın kendisine direkt bir talimatı olduğunu belirterek üç olaydan bahsetti: “Birincisi Reina saldırısı. Saldırgan kaçarken araç polis tarafından durduruluyor ama camları filmli olduğu için saldırgan fark edilemiyor ve kaçıyor. İki Güvenpark. Ve İzmir Çiğli’de üç yaşındaki bir çocuğumuzun araç içinde unutulması olayı.”

Emniyetin terör saldırısı beklentisi sonrası bir talebin olduğunu aktaran bakan, cam filmi konusunda standartın belirleneceğini söyledi.

Yasak kalktı

Avrupa Birliği’nin filmlerin yüzde 70 Güneş ışığını geçirmesi şartı koyduğunu aktaran Soylu, Türkiye için de belirli standartların olacağını, bunların belirlenmesinin ardından uygulamaya geçileceğini kaydetti.

İçişleri bakanı sözlerini şöyle sürdürdü: “Cezaları sekiz 10 gündür tamamen kestik. Bir tane ceza kesilmeyecek bu konu aydınlığa kavuşana kadar. Talimat verdim bu konuda. Ama bir hafta önce Ankara’da bir günlük uygulama yaptık. Bu uygulamadan mütevellit böyle bir durum oldu. Biliyorsunuz bu abartılı egzostlar var. Biz Ankara ve İstanbul’daki bu modifiye edilen araçlara yönelik bir uygulama yapıldı. Bunların büyük kısmında cam filmi de var. O nedenle öyle bir uygulama yapıldı. Cam filmi bugün tamamen yasak. O yasak kalkıyor. Belli bir standart geliyor. Ön, arka, yan camlarda ne kadar olacak, kimler üretebilir… Her şeyin yukarıdan aşağı standardize edildiği bir süreci arz edeceğiz.”