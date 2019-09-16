Call of Duty ‘intikamı’: Sahte ihbar üzerine operasyon yapan polis masum adamı öldürdü

ABD’nin Ohio eyaletinde Call of Duty adlı video oyununu oynarken tartıştığı arkadaşından ‘intikam almak için’ polise sahte ihbarda bulunarak masum bir kişinin ölümüne neden olmakla suçlanan 19 yaşındaki bir kişi 15 ay hapis cezasına çarptırıldı.

BBC Türkçe’nin haberine göre mahkeme, Casey Viner adlı kişinin hapisten çıktıktan sonra iki yıl süreyle bilgisayar oyunu oynamasını da yasakladı.

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Yanlış kişinin adresini verdi

28 Aralık 2017’de Casey Viner ve 19 yaşındaki Tyler Bariss, aksiyon oyunu Call of Duty oynarken Shane Gaskill adlı arkadaşlarıyla kavga etti.

Bariss, polisi arayarak ‘babasını vurduğunu, ailenin diğer üyelerini de rehin aldığını’ söyledi ancak yanlışlıkla Gaskill’in değil, Andrew Finch adlı, oyunla hiçbir ilgisi olmayan bir kişinin adresini verdi.

Operasyonda iki çocuk babası adam öldürüldü

Özel timler, telefonda verilen adrese baskın düzenledi.

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Operasyon sırasında elini beline götürdüğü söylenen 28 yaşındaki, iki çocuk babası Finch polis tarafından vurularak hayatını kaybetti.

911’i arayan kişi olan Bariss, nisanda 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Casey Viner da aynı davada Bariss’e ‘suç ortaklığı yapmak’ ve ‘adaleti engellemek’ suçlarından hüküm giydi.