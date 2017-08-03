Çalıştırdığı atın ölümüne yol açan fayton sahibinin çalışma izni iptal, para cezası da var

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Antalya’da çalıştırdığı atın ölümüne yol açan fayton sahibine para cezası verildi, çalışma izni de iptal edildi.

Kentte geçen pazartesi günü faytona koşulan bir at aşırı sıcak ve susuzluktan çatlayarak ölmüştü. Fayton sahibi atı olay yerinde bırakarak kaçmıştı.

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Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamada, fayton sahibi A.Ç.’nin çalışma izninin süresiz olarak iptal edildiği belirtildi.

Ayrıca fayton sahibine hayvan hakları ihlali sebebiyle 1092 lira, Zabıta Tembihnamesi’ne göreyse 227 lira para cezası kesildi.

‘Hayvan hakları ihlaline izin verilmemeli’

“A.Ç. artık bu işi yapamayacaktır” denen açıklamada, fayton taşımacılığının sadece Antalya’da değil, dünyanın birçok ülkesinin yanı sıra Türkiye’nin de pek çok yerinde artık gelenekselleşmiş hatta simge haline gelmiş bir meslek olduğu, bu geleneğin yaşatılması sırasında hayvan haklarının ihlal edilmesine izin verilmemesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, fayton taşımacılığında ulaşım ve uygulama açısından belediyenin, hayvanların aşı ve sağlığı konusunda da Muratpaşa İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün sorumlu olduğu kaydedildi.