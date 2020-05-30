Çalıştıkları gemilerde mahsur kalan işçiler Türkiye’de: 92 gün karaya ayak basmadık

Hollanda’da, salgın nedeniyle çalıştıkları yolcu gemilerinde mahsur kalan 22 kişi Türkiye’ye döndü. 92 gün mahsur kaldıklarını söyleyen Erhan Zoba’nın konsolosa ulaşması sonrasında karayoluyla gelen ve Kırklareli Dereköy Sınır Kapısı’ndan giren grubu yakınları karşıladı.

Fotoğraf: DHA

ABD, Hong Kong, Sri Lanka ve Hollanda gibi ülkelere yolcu taşıyan gemilerde çalışan işçiler, ülkeler sınır kapılarını kapatınca gemilerde mahsur kaldı. Deniz yoluyla demir attıkları, Sri Lanka, Dubai ve Yunanistan’ın ülkeye girişlerine izin vermediği işçiler, Hollanda’ya gitti.

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Orada da karaya ayak basmadan bekleyen işçiler için çalıştıkları şirketler tarafından uçak bileti alındı. Türk Hava Yolları’nın salgın nedeniyle uçuşları iptal edip 10 Haziran’a ertelemesiyle, gemilerde kalmaya devam ettiler. Gemide mahsur kalanlardan Erhan Zoba, Hollanda’daki Rotterdam Başkonsolosu Aytaç Yılmaz’a mail atıp yardım istedi.

Yılmaz, gemide çalışanları bir araya getirerek dönüş yolculuğu için yardımcı oldu. Otobüsle Türkiye’ye geldiler.

Başkonsolos devreye girdi

Hong Kong-Sri Lanka arası yolcu taşıyan gemide 11 arkadaşıyla 92 gün mahsur kaldıklarını, karaya ayak basmadıklarını anlatan Zoba şunları söyledi: “Önce Sri Lanka’dan başladık, orada sadece yiyecek ve yakıt almamıza izin verdiler. Daha sonra Duha limanına geldik oraya da bizi kabul etmediler ve sadece yakıt ve yiyecek almamıza izin verdiler. Ardından Yunanistan’a getirildik. Burada bir ay demir attık, sokağa çıkma yasağı da vardı. Onlar da bizim hiçbir şekilde gemiden inmemize izin vermediler. Buradan Hollanda’ya gittik. Şirketimiz uçak biletlerimizi aldı ama Türk Hava Yolları uçuşları 10 Haziran’a iptal ettiği için maalesef gelemedik. Daha sonra mail yoluyla Rotterdam Başkonsolosluğuna ulaştık. Onlar sağ olsun, bize yardım edip önce Bulgaristan’a, ardından da Türkiye’ye gelmemize yardımcı oldular.“

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Panama bandıralı yolcu gemisinde çalışan Ali Sayar, “Amerika’ya yolcu taşıyan gemide çalışıyorum. Salgın nedeniyle Hollanda’da mahsur kaldık” derken Murat Savur, “Gemide üç ay kaldık ve karaya adım atmamak inanın çok kötü” diyerek yaşananları anlattı.

Sınır kapısında sağlık kontrolünden geçirilen 22 kişi 14 gün boyunca kendilerini izole edecek.