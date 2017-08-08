Çalıştığı Toplum Sağlığı Merkezi’nin duvarlarına ‘Fethullah çok yaşa’ yazan memur gözaltına alındı

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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde görev yaptığı Toplum Sağlığı Merkezi’nin kapılarıyla araçlarına, ‘Burada çalışanlar FETÖ’nün has elemanlarıdır’, ‘Asıl FETÖ’cü burada çalışanlar’ diye yazılar yazan memur gözaltına alındı.

Toplum Sağlığı Merkezi’ne sabah gelen görevliler, kurumun kapıları, araçları ve mescit kapısına, ‘Burada çalışanlar FETÖ’nün has elemanlarıdır’, ‘Asıl FETÖ’cü burada çalışanlar’, ‘FETÖ nereye biz oraya’, Fetullah çok yaşa’,’Yaşasın Fetullah’, ‘Buradakiler FETÖ’ye çalışıyor aç gözlüler’ yazıldığını gördü.

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İhbar üzerine merkeze giden polis ekipleri kapsamlı çalışma yaparak, güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

İncelemede yazıları yazan kişinin kurumda memur T.E., olduğu belirlendi. Gözaltına alınan T.E., emniyet müdürlüğüne götürüldü. Memur T.E.’nin yazdığı yazılar ise görevliler tarafından silindi.