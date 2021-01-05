Çalıştığı firmadan bankaya yatırılacak 2 milyon lirayı çaldığı iddia edilen kişi ve beş yakını gözaltında

Kocaeli’de, çalıştığı firmadan bankaya yatırılacak 2 milyon lirayı çaldığı iddia edilen kişi ve ona yardım ettiği öne sürülen beş yakını gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Çayırova ilçesinde faaliyet gösteren bir firmanın yetkilileri, bankaya yatırmak için 2 milyon 40 bin lirayı alan muhasebe çalışanı A.C.O.’nun kaçması üzerine durumu polise bildirdi.

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Polis, inceleme sonucu şüphelinin lüks otellerde kaldığını ve sürekli yer değiştirdiğini tespit etti.

A.C.O.’nun gizlenmesine yardım ettiği öne sürülen yakınları A.A., Y.G., A.B. ve A.B. 3 Ocak’ta, A.C.O. ve arkadaşı A.F.Y. ise 4 Ocak’ta gözaltına alındı.

A.C.O.’nun yakalanana kadar kendisine yardım eden diğer şüphelilere üç otomobil ve bir taksi plakası aldığı belirlenirken, söz konusu plaka ve otomobiller için tedbir kararı çıkarıldı.

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Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, A.C.O.’nun çaldığı parayı taşıdığı çuvallarla otel odasına girdiği görülüyor.