Çalıştığı bankanın nakil aracından 4.5 milyon lira alıp kaçan güvenlik görevlisi tutuklandı

İmam hatipliler ile ilgili sözlerine ilişkin yeni bir açıklama yapan akademisyen Erol Mütercimler, “Yayınlanmış bölümü dinleyip kalbi kırılan, üzdüğüm tüm imam hatip lisesi mezunları ve şu andaki öğrencilerden çok özür diliyorum” dedi.