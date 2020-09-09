Çalıştığı bankanın nakil aracından 4.5 milyon lira alıp kaçan güvenlik görevlisi tutuklandı

Ankara’da çalıştığı bankanın para nakil aracından 4.5 milyon lira alıp kaçan güvenlik görevlisi tutuklandı. Gözaltına alınan iki şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.
Güvenlik görevlisi Ayhan B., 7 Ağustos’ta, para nakil aracından 4.5 milyon lirayı alarak kaçmıştı. Zanlının Etimesgut ilçesinde saklandığı adresi belirleyen Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi gözaltına almıştı. Olayla ilgili iki kişi daha gözaltına alınmıştı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen üç şüpheli adliyeye götürüldü.
Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan şüphelilerden güvenlik görevlisi Ayhan B., ‘hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma’ suçundan tutuklandı.