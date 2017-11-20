Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Kamuda taşeronu kaldırmaya hazırlanıyoruz

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, “Biz, taşeronda oluşan yapıyı ortadan kaldırmayı arzu ediyoruz, hedefimiz bu. Bundan sonra taşeron şeklinde bir çalışma şeklinin kamu kurum ve kuruluşlarımızda olmamasıyla alakalı bir hazırlığımız var” dedi.

Bakan Sarıeroğlu son olarak taşeron düzenlemesinin yıl sonuna kadar tamamlanacağını söylemişti.

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Taşeron işçilere kadro vaadi, dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun 2015’teki seçim kampanyasında gündeme gelmişti.

Mevcut hükümet ise kamuda taşeron eliyle çalıştırılan işçilerin 2017 yılı sonuna kadar kadroya alınması konusunda söz vermişti. Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da bu yönde hükümetin hazırlıklarını geçen hafta teyit etmişti.

CHP’nin taşeron işçilere yönelik yaptığı çalışmaya göre, bugün 750 bini kamuda olmak üzere yaklaşık 2 milyon taşeron işçi bulunuyor.

Kadro sorusu

Ülke TV’de katıldığı canlı yayında konuşan Sarıeroğlu, “Kadroya kademe kademe bir geçiş mi olacak?” sorusuna, “Bekleyen kitle çok fazla olduğu için ağzımızdan çıkacak bir kelime farklı yankılar uyandırabiliyor. Her şey tam netleşmeden paylaşmak burada doğru değil. Çünkü tekrardan sunacağımız mekanizmalarımız var, onay alacağımız mekanizmalarımız var” karşılığını verdi.

Son olarak, taşeron işçilerin kadroya alınmasıyla ilgili Çalışma Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’nın üzerinde çalışılan üç formülün maliyet ve etkilerine yönelik çalışmayı Ekonomi Koordinasyon Kurulu’na sunduğu belirtilmişti.

Kurulda öne çıkan seçeneğin ise ‘özel statülü personel’ modelinin iyileştirilerek uygulanması olduğu belitilmişti.

İşçi konfederasyonları ilk gündeme geldiğini zaman ‘özel statülü personel’ modeline karşı çıkmıştı.

Ne işçi ne memur

Bu modelde, işçiler ne işçi ne de devlet memuru statüsünde olan ancak her ikisinden de uygulamalara tâbi olan bir yapıya alınıyor.

Çalışanlar, işçi ya da memur ne hizmeti yaptığına bakılmaksızın 3 yıllık sözleşme karşılığı çalıştırılıyor. Her dönem sonunda performansa dayalı sözleşme yenilememe imkanı olacak.

Bu formül ilk tasarlandığında, işçilerin memur sendikalarına üye olması ve ücret artışlarının buna göre belirlenmesi düşünülmüştü. Ancak taşeron işçilerin emeklilikte SGK işçi statüsünde (4A) olmaları öngörülüyordu.

‘İyileştirilen yeni öneride’, devlet memurluğu düzenlemesi olan 657’ye tabi yeni bir statü açılması ve SGK’nın kamu çalışanları kapsamında (4C) olması düşünülüyor.