Çalışma hayatına ‘tırpan’: Hafta tatili kalkıyor

Meclis’te kabul edilen yeni yasa ile hafta tatili kalkarken, çalışma hayatına ilişkin bazı önemli değişiklikler getirildi.

Hürriyet’ten Noyan Doğan’ın yazısında aktardığına göre, ileriki günlerde uygulamaya geçecek olan Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Kanunu’nda işçilerin haftada bir gün tatil yapmasını zorunlu kılan kanun kaldırılacak.

Bunun gerekçesi olarak sanayi işletmelerinin hafta tatili günlerinde çalışabilmek için belediyeden ruhsat almalarının getirdiği ek yükü kaldırmak.

Böylece işçiler haftada yedi gün çalıştırılabilecek.

İş güvenliği zorunluluğu başka bahara

Araştırma-geliştirme (Ar-Ge) personeli istihdam eden şirketin personelinin yüzde 10’unun maaşının 1700 lirasını Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iki yıl boyunca ödeyecek.

50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan şirketlerde iş sağlığı ve iş güvenliği hizmeti işverenler veya işveren vekili tarafından yürütülecek. Bu sınıftaki şirketlere iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu 2020’ye ertelendi.

Staj için ücret ödenecek

Yükseköğrenim kurumlarında staj yapan öğrencilere ücret ödenecek ancak bunun emekliliğe etkisi değişmeyecek. Uygulamalı eğitimlerde asgari ücretim yüzde 35’i kadar ücret ödenecek. Emeklilik yaşını dolduran akademisyenler, 75 yaşını geçmemiş olmak kaydıyla maaşı bağlanana kadar sözleşmeli olarak çalışmaya devam edebilecek.

Özelleştirme kapsamına alınan şirketlerde çalışanlar ile daha önce istifa etmiş, emekli olmuş ya da işten çıkarılmış çalışanlar, isterlerse sendikalara olan borçlarını ödemeyecek.

Çatışmaların yaşandığı Doğu ve Güneydoğu’da Şırnak ve Hakkari’nin tamamı ile Eruh, Nusaybin, Derik, Dargeçit, Sur, Silvan ilçelerinde prim ödemeleri kasım ayına kadar ertelendi.