Çalışma hayatı araştırması: Türkiye’de iş ve serbest zaman iç içe geçti

Türkiye’de çalışanların yüzde 70’i haftasonları da iş telefonlarını cevaplayıp mailleri kontrol ediyor. İş ile serbest zaman arasındaki çizgiler iç içe geçmiş durumda.

Avrupa’da bu oran yüzde 46.

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Uluslararası işe alım ve danışmanlık şirketi Page Group, Türkiye dâhil toplam 15 Avrupa ülkesinde 5 bin 200 çalışanla iş ve özel yaşamın sınırlarını inceleyen ‘Çalışan Hayatı Araştırması’nı yayınladı.

Yüzde 44’ü mecburiyet hissediyor

Araştırma sonuçlarına göre iş saatleri dışında çalışanların yüzde 87’si sorumluluk duygusuyla, yüzde 38 ise zorunluluk nedeniyle işle ilgileniyor.

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Özellikle yönetici seviyesinde olmayan çalışanların yüzde 44’ü bu mecburiyeti hissediyor.

Yöneticilerinse yüzde 35’i kendini mecbur hissederken, yüzde 90’ı sorumluluğu gereği iş saatleri dışında da erişilebilir olmaya devam ediyor.

Türkiye’de çalışanların yüzde 54’ü mesai saatlerinde sosyal medya ve mesajlaşmaya günde 30 dakikadan fazla zaman ayırırken, dünyanın diğer ülkelerinde bu oran yüzde 26.

İş saatlerinde arkadaşlarıyla mesajlaşanların oranı ise Türkiye’de yüzde 82’leri buluyor.

Şirket cihazları

Uzmanlar, iş hayatı ve serbest zamanı oluşturan anlar arasındaki belirsizleşen çizgilerin mutluluk durumuna doğrudan etkisi olduğunun da altını çizdi.

Araştırmaya katılanların yüzde 83’üne çalıştıkları şirket tarafından en az bir cihaz temin edilmiş.

Katılımcılara bu cihazları hangi amaçla kullandıkları sorulduğunda yüzde 50’den fazlası sadece profesyonel amaçla kullandıklarını söyledi.

Yönetici seviyesinde olmayan çalışanların yüzde 66’sı şirket cihazlarını sadece profesyonel amaçla kullanırken, yönetici seviyesinde bu oran yüzde 58.

Seviye fark etmeksizin, şirket cihazına sahip olmayanların yüzde 60’ı ise kişisel cihazlarını iş amaçlı kullanmaktan çekinmediğini ekledi.

Yüzde 70’i iş arkadaşlarıyla ofis saatleri dışında da görüşüyor

Türkiye’de çalışanların yüzde 70’i iş arkadaşlarıyla ofis saatleri dışında da görüşüyor, yüzde 55’i işle ilgili olmayan konularda birbirine mesaj gönderiyor ya da telefonla arıyor, yüzde 57’si sosyalleşmek için iş dışında da buluşuyor, yüzde 32’si hafta sonu etkinliklerine birlikte katılıyor.

Çalışanların yüzde 27’si tatile iş arkadaşlarıyla çıkarken İtalya ve İspanya’da bu oran sadece yüzde 11.

Türkiye’de çalışanlar iş arkadaşlığını çoğunlukla mesai saatleri dışında da sürdürüyor. Çünkü çalışanların yüzde 91’i işyerindeki arkadaşlarıyla yakın ilişki kurulduğunda verimliliğin iyi anlamda etkilendiğini düşünüyor.

Katılımcıların yüzde 82’si yöneticilerle kurulan iyi ilişkilerin de aynı şekilde performansa olumlu etkisinden bahsediyor.

Araştırmaya göre çalışanların yalnızca yüzde 42’si yöneticileriyle ofis saatleri dışında iletişim kurduğunu söylüyor. Yine sadece yüzde 42’si yöneticileriyle işle ilgili olmayan konularda mesajlaştığını ya da telefonda konuştuklarını söylüyor.

Çalışanların yüzde 83’ü işyerinde arkadaş edindiğini söylüyor, yöneticileriyle arkadaş olduğunu söyleyenlerin oranı sadece yüzde 37. Bu da yöneticilerle kurulan ilişkilerin hala mesafeli olduğunu gösteriyor.