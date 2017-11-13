Çalışma Bakanlığı’nın 2018 bütçesinde yok: Asgari ücret desteği kesilebilir

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Çalışma Bakanlığı’nın bütçesine 2018 yılında asgari ücret desteği için konulan ödeneğin, 2017 yılında hak kazanılan ve 2018’in ilk çeyreğinde geriye dönük yapılacak ödemeler için kullanılacağı belirtildi.

2016’da başlatılan her işçi için aylık 100 lira asgari ücret desteğinin 2018’de devam edip etmeyeceği merak konusuydu. Bu konuda ilk işaret Çalışma Bakanlığı’nın bütçesinden geldi.

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Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre asgari ücret desteği için 2016 yılında 9 milyar 475 milyon liralık ödenek ayrıldı. Ancak, destekten yararlanacak kişilerin tespiti ve desteğin ödeme süreci zaman aldığı için, 1 Ocak’tan itibaren geçerli olmak üzere asgari ücret desteği ödemeleri üç ay gecikmeli yapıldı. Bu gecikme nedeniyle 2016 yılındaki toplam ödeme 7 milyar 27 milyon lira oldu.

2017’de ise asgari ücret desteği için 8 milyar lira ödenek ayrıldı. İlk sekiz ayda 6 milyar 565 milyon lira asgari ücret desteği ödendi. Bu yıl rakamın 9 milyarı aşması bekleniyor.

Çalışma Bakanlığı’nın bütçesine 2018 yılında asgari ücret desteği için sadece 2 milyar 445 milyon lira ödenek konuldu. Ancak bu ödeneğin, 2017 yılında hak kazanılan ve 2018’in ilk çeyreğinde geriye dönük yapılacak ödemeler için kullanılacağı belirtildi.

Son olarak, torba yasayla ekim-kasım-aralık aylarında ücretleri vergi dilimi nedeniyle 1404 liranın altına düşecek tüm çalışanların net ücretlerine, 1404 liraya tamamlanacak şekilde ilave geçim indirimi sağlanacağı belirtilmişti.

Böylece, asgari ücretli çalışan, senenin son üç ayında da 1404 lira almaya devam edecek.