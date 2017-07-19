Çalışma bakanının Twitter savunması: Mesajların hangi amaçla atıldığı belli

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Bugün göreve başlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarına getirilen eleştirilere karşı savunmaya geçti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AKP genel başkanı olmasının ardından beklenen kabine değişikliği bugün gerçekleşmişti.

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Değişiklikle beş yeni bakan kabineye girmiş, altı bakan görev değişikliğiyle yerine korumuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na getirilen Jülide Sarıeroğlu’nun ise Twitter hesabından yıllar önce yaptığı paylaşımlar gündem olmuştu.

Twitter savunması

AA’nın haberine göre yazılı açıklama yapan bakan, tweet’ler üzerinden ‘akıl ve vicdan sınırlarını zorlayan bir karalama kampanyası başlatıldığını üzüntüyle takip ettiğini’ aktardı.

Sarıeroğlu, Twitter hesabını neden açtığını şu sözlerle anlattı: “Daha önce genel başkan danışmanı olarak vazife yürüttüğüm Hak-İş Konfederasyonu genel başkanının, Akil İnsanlar Heyeti üyesi olarak görevlendirildiği dönemde, kendisine haberleri en hızlı şekilde iletebilmek amacıyla korumalı bir Twitter hesabı oluşturulmuştu. Medya takip ekibimizde yer alan arkadaşlarımızın ortak kullandığı bu hesap, sadece başkanımızın göreceği şekilde haberleri aktardığımız bir iletişim aracı işlevine sahipti. Doğal olarak, bu hesap üzerinden her türlü haber paylaşılmakta ve retweet edilmekteydi. Bu çalışmanın hemen ardından başlayan Gezi olayları döneminde de yine aynı hesap üzerinden, bilgilendirme amaçlı paylaşımlar yapılmıştı. Daha sonraki süreçte de bir müddet daha bu hesap, aynı amaçla medya takip ekibimiz tarafından kullanılmaya devam edilmiştir. Hesabın, otomatik tweet paylaşımlarına açık olduğu ve burada kontrol dışı birtakım paylaşımlar yapıldığı ise daha sonra fark edilmiştir.”

‘Bazıları hiç yapılmadı’

Hak İş’teki görevi süresince atılan mesajların tamamının, çeşitli haberlerin paylaşılması ve retweet edilmesinden ibaret olduğunu aktaran bakan, şöyle devam etti: “Akil İnsanlar Heyeti’nin çalışmalarını tamamlamasının ardından, şahsi mesajlarımı yayımlamaya başladığım bu hesap tarafımca kullanılmaya başlanmıştır. Hesabın dönüştürüldüğü tarih ve sonraki paylaşımlarım da açıkça ortadadır. Şahsi mesajlarımla şu anda çeşitli mecralarda dolaşıma sokulan mesajların, hem içerik, hem de üslup bakımından belirgin bir şekilde ayrıştığı görülecektir. Üstelik şahsıma atfedilen paylaşımların bir kısmı da hiç yapılmamıştır.”

‘Ne amaçla atıldığı belli’

Sarıeroğlu şöyle devam etti: “Medyada haberlere konu edilen mesajların niçin ve hangi amaçla atıldığı da bellidir. Buna rağmen, şahsımla ilgili kasıtlı olarak yanıltıcı haberler yapanların ve yayanların iyi niyetli olmadıklarını belirtmek istiyorum. Hukuki haklarım saklı kalmak kaydıyla, durumu kamuoyunun bilgisine ve vicdanına sunuyorum.”