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Çalışma bakanından söz: Taşeron düzenlemesi yıl sonuna kadar hazır

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron düzenlemesinin yıl sonuna kadar tamamlanacağını söyledi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

AKP’nin Çankırı ilçe başkanlığının kongresinde konuşan çalışma bakanı, taşeron sürecinin yıl sonuna kadar tamamlanacağını ve gündemlerinde taşeron süreci olduğunu söyledi.

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“Taşerondaki kardeşlerimizin taleplerini, ihtiyaçlarını çok iyi biliyorum” diyen Sarıeroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Göreve geldiğimizde hemen çalışmaya başladık. Konuyu farklı mecralara çekmeye çalışan kesimler var ama sayın başbakanımız grup toplantısında gerekli açıklamayı yaptı. İnşallah bu sene bitmeden taşeronda çalışan vatandaşlarımızı kamuda istihdamlarıyla ilgili çalışmayı tamamlayıp gereğini yapacağız.”

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