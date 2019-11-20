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Yaramazlara biraz batar!

Selçuk: EYT konusunda her kombinasyonu denedik, maliyetleri sürdürülebilir değil

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) hakkında, “Benim elimde 10 küsur analiz var. Her türlü kombinasyonu denedik. Fakat hiç birisinin maliyeti sürdürülebilir bir maliyet değil” dedi.

Fotoğraf: DHA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuyla ilgili soruları yanıtlayan Selçuk EYT’lileri emekli etmenin maliyet yükünü kaldıramayacaklarını belirterek şöyle devam etti: “Emeklilik için yaş şartını bekleyen 1998 öncesi işe giren sigortalımızın ortalama yaşı 48. 65 yaşını bekleyecek değiller. Bunlar kademeli olarak emekli olacak. Emeklilik yaşının 65 olduğu iddiası da doğru değil. 2008 reformu tam kendi seviyesine ulaştığı zaman gerçekleşecek yaş. 65 yaş şartı kadın ve erkek sigortalı için 2048’de sağlanacak. 2048 yılına kadar bütün emekliler kademeli olarak belli yaş aralıklarında emekli oluyor. Şu anda 52.7 ortalama emeklilik yaşımız var. EYT olan kesimin yaklaşık yarısı şu anda 657 kapsamında.”

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