Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Çalışma bakanı, AKP dönemindeki SGK açığını da Kılıçdaroğlu’na ihale etti

Share
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 0

 

Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndaki (SGK) 21 milyar liralık açığın sorumlusunun SGK’nın eski genel müdürü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.

Fotoğraf: DHA

İHA’nın aktardığına göre Ankara’daki bir toplantıda konuşan bakan, Kılıçdaroğlu zamanındaki SGK’nın herkesin aklında olduğunu ifade etti.

Reklam

Kılıçdaroğlu döneminde kuyrukta çile çekildiğini, emekli maaşı için sıra beklerken ölenlerin olduğunu öne süren Sarıeroğlu, eczanelerde de ilaç almak için kuyruğa girildiğini anlatı: “Bu dönemlerle ilgili rahmetli Savaç Ay’ın yaptığı programların hepsi hafızalarımızda.”

‘Açığın sebebi Kılıçdaroğlu’

Çalışma bakanı sözlerini şöyle sürdürdü: “(Kılıçdaroğlu) Şu anda SGK’nın battığını iddia ediyor. SGK, eğer Kemal Kılıçdaroğlu döneminde batmadıysa bir daha hiç batmaz. Nasıl bu kadar rahat ifadelerde bulunduğunu şaşkınlıkla izledim. 1990 yılında yüzde 15 fazla veren bir SSK mali yapısı vardı. Kılıçdaroğlu 1992 yılında göreve geldi ve 1999 yılına kadar görevde kaldı. Bu süreden sonra SSK yüzde 31 bütçe açığı olan bir kurum haline geldi. Şu anda evet SGK’nın 21 milyara yakın bir açığı söz konusu. Bu açığın da sebebi Kılıçdaroğlu döneminden geliyor. Kılıçdaroğlu döneminde 42 milyar olan SGK açığı bu kadar hizmet kapsamını genişletmesine rağmen şu anda 21 milyar TL. 90’lı yılların Türkiye’si nerede, bugünkü Türkiye nerede. SGK’nın yapısıyla ilgili değerlendirme yapmak isterse, gerçekten doğru bilgilerle değerlendirmelerini yapabilir ama spekülasyona sebep olacak yönlendirmelere izin vermeyeceğimi şahsım adıma ifade etmek istiyorum. Batan değil mali açıdan yükselen bir SGK oluşturmuş durumdayız.”

Başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olmak üzere AKP çevreleri Kılıçdaroğlu’nu SGK’yı batırmakla suçluyor. Son olarak Kılıçdaroğlu, AKP döneminde SGK’nın kendi döneminden daha fazla zarar ettiğini söylemişti.

Erdoğan duymasın: SGK, AKP döneminde Kılıçdaroğlu’na göre 138 kat fazla açık verdi


Share
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 0

SON HABERLER

Akşam Postası / 15 Kasım 2017

Liseye geçişte TEOG’un yerine getirilen yeni sistem daha yürürlüğe konmadan değişti: Öğrenciye dokuz okul seçeneği sunulacak, öğrenci bunlardan beşini seçecek,  öğrencinin bu beş okuldan hangisine gideceğini ise Milli Eğitim Bakanlığı belirleyecek.

Başsavcıdan ‘Sempati FETÖ üyeliğine yeterli kanıt olmaz’ diyen Yargıtay’a eleştiri

  Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Yargıtay’ın ‘sempati duymanın’ tek başına ‘FETÖ üyeliği’ne yeterli kanıt olamayacağı yönündeki kararını eleştirdi. Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi, geçen günlerde, Gülen Cemaati’nin sohbetlerine katılan ve çocuğunu okullarında okutan kişinin ‘FETÖ üyeliği’nden aldığı altı yıl üç ay hapis cezasını “Örgüte sadece sempati duymak, üyelik için yeterli kanıt değil” diyerek bozmuştu. Gazetecilere konuşan başsavcı […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...