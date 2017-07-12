Çalışkan’ın gözaltısına CHP’den tepki: Hiçbir dönemde ‘FETÖ’yle ilişkisi olmadı

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CHP sözcüsü Bülent Tezcan, ‘FETÖ’ operasyonunda gözaltına alınan akademisyen Koray Çalışkan için “Yaşamının hiçbir döneminde FETÖ ile ilişkisi olmamış” derken AKP’ye seslendi: “Pensilvanya yolunu hac yolu haline getiren onlar.”

Boğaziçi Üniversitesi’nden Çalışkan dahil biri profesör sekiz kişi ve Medeniyet Üniversitesi’nden 19’u tıp fakültesi profesörü olmak üzere 64 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 42 kişi gözaltına alınmıştı.

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Halen gözaltındaki Çalışkan’ın ‘FETÖ propagandası’ ve ‘cumhurbaşkanına hakaret’ iddiasıyla gözaltına alındığı ortaya çıkmıştı.

Çalışkan’ın “Gülene iftira atma. direntürkiye”, “Anadolu Ajansı FETÖ diye bir şey yazmış. Terör örgütüymüş cemaat. Vesayetçiler bile bu kadar ileriye gitmemişti”, “Kendisini kurtarmak için ülkesini savaşa atan adama, hayvan denmez ayıptır, iblis denmez günahtır, katil denir layıktır” tweetleri ise suçlamalar hakkındaki deliller olmuş, geçen yıl hayatını kaybeden Gazeteciler Yazarlar Vakfı’nın son başkanı Cemal Uşşak’la çok sayıda telefon görüşmesi olduğu da belirtilen Çalışkan’ın bazı CHP’li belediye başkanlarından televizyon kanalı kurmak için para topladığıyla ilgili iddiaların ise incelendiği kaydedilmişti.

‘Methiyeler düzen onlar’

Partisinin genel merkezinde bir basın toplantısı düzenleyen Tezcan, Çalışkan’ın gözaltına alınmasıyla ilgili şunları söyledi: “Koray Çalışkan’nın yaşamının hiçbir döneminde FETÖ ile ilişkisi olmamış. ‘2016 yılında ölen bir FETÖ imamıyla yoğun görüşmeleri var’ gerekçesiyle gözaltına alınıyor. FETÖ’cularla ilişki içinde olmak gözaltına alınma sebebi ise Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Adalet ve Kalkınma Partisi kadrolarının hepsinin hapse girmesi gerekir. Methiyeler düzen onlar. Pensilvanya yolunu hac yolu haline getiren onlar.”