Çalışırken sulama kanalına düşen işçi boğuldu

Tokat’ta, bir konut inşaatının kanalizasyon hattı çalışması sırasında dengesini kaybedip sulama kanalına düşen Hasan Saksı, boğuldu.

Fotoğraf: DHA

Olay, saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Konut inşaatında çalışan Saksı, dayısı Mehmet Aşar ile birlikte sulama kanalının kenarında kanalizasyon hattı çalışması yaparken dengesini kaybedip sulama kanalına düştü.

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Ahmet Aşar, yeğenini kurtarmak için suya atladı. Aşar, kanalda 700 metre boyunca Saksı’yı takip etti, ancak ulaşmayı başaramadı. Aşar kendi çabasıyla kanaldan çıktı.

Hasan Saksı’nın cansız bedeni, düştüğü yerden yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta su kanalında bulundu.