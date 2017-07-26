Çalışanlar iki aydır maaş almıyormuş: ‘Boş oda yok’ denen tatilciler, ‘İslami otel’in kapısında kaldı

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki ‘İslami otel’e rezervasyon yaptıran beş aile “Boş oda yok” denilerek otele alınmadı. 15 otel çalışanının da iki aydır maaş alamadığı ortaya çıktı.

Ölüdeniz’deki 200 odalı otele internet ve telefon üzerinden rezervasyon yaptıran ve konaklama ücretinin bir kısmının önceden ödeyen beş aile, “Boş odamız yok” denilince kapıda kaldı.

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Tatilcilerden biri “Bize rezervasyonu nereden yaptırdığımızı sordular. Ben otelin resmi internet sitesi üzerinden rezervasyon yaptırdım. Telefonla gerekli teyitleri de yaptık. Burada organize sistemli bir dolandırıcılık var. Sözde İslami otel” derken, bir diğeri “Sıcakta eşim ve çocuğumla birlikte otel önünde bekliyorum. Rezil olduk. Herhangi bir açıklama yapan da yok. Mağdur olduk” diye konuştu.

Boş oda da yok, çalışanlara maaş da

Öte yandan 15 otel çalışanı ise iki aydır maaşlarını alamadıklarını belirterek otelin önünde eylem yapmaya başladı.

Bir otel çalışanı, yaşadıklarını “Şu an 15 çalışan iş bırakma eylemi yapıyoruz. Emeğimizi alın terimizi boşa harcadık. Hiçbir personel maaşını alamadı. Ancak bazıları çalışmaya devam ediyor. Bize katılmak istemediler. Bizim amacımız otele zarar vermek değil. Ancak otel işletmecileri de bize zarar vermesinler. Maaşlarımızı istiyoruz” sözleriyle anlattı.