Çalışanını ölümle tehdit edip dövmekle suçlanmıştı: O işveren bu kez tutuklandı

Marmara Adası’nda Terzi Mermer şirketine ait mermer ocağında çalışan maden mühendisi Canan Tosun’u darp ederek ölümle tehdit eden işvereni Fatih Uygun, ikinci kez şikayet edilmesinin ardından bu defa tutuklandı.

Fotoğraf: Twitter

Tosun, yaşadığı şiddeti anlattığı videoyu sosyal medya hesabından paylaşmış, olay günü Fatih Uygun’un Canan Tosun’u bıçakla kovalaması ve üzerine arabayı sürmesi de güvenlik kamerasına yansımıştı.

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İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Uygun, genç kadının darp raporu alıp tekrar şikayetçi olması üzerine tekrar gözaltına alındı.

Uygun, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.